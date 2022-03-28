Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер перечислила самые модные прически лета 2022 года

Объемные укладки и хвосты с прямым пробором вновь станут актуальны летом 2022 года

Фото: Shutterstock

Звездный парикмахер перечислила самые модные прически лета 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте журнала Elle.

Согласно материалу, актуальными вновь станут объемные укладки из 1990-х годов, которые создаются с помощью брашинга, бигудей и текстурирующего спрея. Помимо этого, в жаркое время года вернутся в моду низкие и высокие хвосты с прямым пробором. «Люди любят собирать волосы в жару, поэтому мы ждем возвращения хвостов», — уточнила Лаура Полько.

Отмечается, что по этой же причине вновь востребован тренд на красочные крабики в тон образу. Специалист рекомендует оставлять волосы распущенными, убирая часть локонов от лица. В противовес данной тенденции Полько порекомендовала читателям присмотреться к прическам, которые предполагают распущенные у лица пряди.

Кроме того, по словам эксперта, в нынешнем сезоне обретает популярность небрежность, поэтому часто знаменитости появляются на публике с волосами, высушенными естественным путем. В заключение парикмахер заявила, что на смену объемным кудрям в нынешнем сезоне пришли идеально гладкие волосы.

Ранее модные редакторы назвали «хвост Барби» самой модной прической весны 2022 года. Среди звезд, поддержавших тренд, оказались певицы Ариана Гранде и Дженнифер Лопес, а также модель Хейли Бибер и рэперша Megan Thee Stallion.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о переданной Абрамовичем Путину записке от Зеленского
Стилист раскрыла важные правила хранения зимней одежды до нового сезона
Страны «большой семерки» отказались платить за газ в рублях
Западные страны массово заинтересовались американскими F-35 из-за России
Раскрыта природа укрепившегося курса рубля
Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам
Раскрыта связь между заменителями сахара и раком
Крым впервые за восемь лет полноценно обеспечили водой
Фонд «Общественное мнение» заявил о росте поддержки спецоперации на Украине
Казахстан отправил на Украину вторую партию гумпомощи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.