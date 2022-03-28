Объемные укладки и хвосты с прямым пробором вновь станут актуальны летом 2022 года

Звездный парикмахер перечислила самые модные прически лета 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте журнала Elle.

Согласно материалу, актуальными вновь станут объемные укладки из 1990-х годов, которые создаются с помощью брашинга, бигудей и текстурирующего спрея. Помимо этого, в жаркое время года вернутся в моду низкие и высокие хвосты с прямым пробором. «Люди любят собирать волосы в жару, поэтому мы ждем возвращения хвостов», — уточнила Лаура Полько.

Отмечается, что по этой же причине вновь востребован тренд на красочные крабики в тон образу. Специалист рекомендует оставлять волосы распущенными, убирая часть локонов от лица. В противовес данной тенденции Полько порекомендовала читателям присмотреться к прическам, которые предполагают распущенные у лица пряди.

Кроме того, по словам эксперта, в нынешнем сезоне обретает популярность небрежность, поэтому часто знаменитости появляются на публике с волосами, высушенными естественным путем. В заключение парикмахер заявила, что на смену объемным кудрям в нынешнем сезоне пришли идеально гладкие волосы.

Ранее модные редакторы назвали «хвост Барби» самой модной прической весны 2022 года. Среди звезд, поддержавших тренд, оказались певицы Ариана Гранде и Дженнифер Лопес, а также модель Хейли Бибер и рэперша Megan Thee Stallion.