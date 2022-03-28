Минобороны России назвало число удерживаемых украинскими радикалами жителей

Минобороны России заявило, что радикалы на Украине удерживают более 4,5 миллиона людей

Министерство обороны России заявило, что украинские радикалы удерживают в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных жителей. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в заложниках у украинских боевиков также остаются 6546 иностранцев из 19 государств. Помимо этого, более 60 иностранных судов остаются заблокированными в украинских портах, так как не могут выйти в море из-за угрозы обстрела и высокой минной опасности, созданных Киевом, отметили в министерстве.

Ранее Мизинцев заявил, что вдоль побережья причерноморских государств сохраняется Угроза дрейфа сорванных с якорей украинских мин. Представитель Минобороны напомнил, что Турция обнаружила две из таких мин в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией. По его словам, лишь по случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины были обезврежены, и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали.

