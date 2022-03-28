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В Совфеде заявили о «ледяной войне» между Россией и Западом

Сенатор Пушков заявил о «ледяной войне» в отношениях России и Запада

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны — теперь это уже «ледяная война», считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, существующий в 2022 году кризис гораздо глубже.

«Если сравнить с временами 1950-1980-х годов, со стороны Запада это уже "ледяная война"», — написал сенатор.

С аналогичной точкой зрения выступал и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он указывал на бессмысленность наложенных на Россию санкций.

С Пушковым согласны и на Западе. Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве объявил новую холодную войну.

Новое обострение отношений России и Запада произошло после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине — она стартовала 24 февраля. В отношении российских предпринимателей, чиновников и организаций были введены санкции. Ряд иностранных компаний заявили о прекращении или приостановке деятельности в России.

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Валерий Розенберг
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