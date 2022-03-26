Медведев сравнил отношения России и Запада с холодной войной

Медведев заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил отношения России и Запада с временами холодной войны. Его слова передает РИА Новости.

Медведев заявил, что сейчас взаимоотношения двух сторон хуже, чем в холодную войну. «Я вот с (экс-президентом США Бараком, — прим. «Ленты.ру) Обамой подписывал известный договор СНВ-3, или Start Treaty. Этот договор был продлен президентами Путиным и Байденом. Вот они в какое нас хотят поставить положение? Договоры заключены, но заключены лицами, которые находятся в санкционном списке», — заявил он.

Политик подчеркнул, что если бы российское руководство занимало такую же безответственную позицию, то «можно было бы так и сказать: раз так, значит, и все тогда, до свидания». По его словам, есть оговорка «rebus sic stantibus», которая означает, что международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие. Сейчас эти обстоятельства исчезли, заявил зампредседателя.

«Я говорю о бессмысленности этих санкций, показываю всю абсурдность такого рода решений. В период холодной войны этого не было. А сейчас это наша жизнь. Состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы, это вне всякого сомнения», — резюмировал Медведев.

Ранее он сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке. Зампредседателя признал, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях. «Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — сказал он.