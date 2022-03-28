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В Забайкалье прошел этнический конкурс национальных диаспор

В Забайкальском крае прошел конкурс «Мистер и Миссис Этно — 2022»

Фото: центр развития бурятской культуры Забайкалья

В Забайкальском крае в рамках Года культурного наследия народов России прошел конкурс «Мистер и Миссис Этно — 2022». Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры региона.

В мероприятии приняли участие 24 представителя национальных диаспор Агинского Бурятского округа, Шилкинского, Красночикойского и Улетовского районов Забайкалья. Конкурс проходил в дистанционном режиме — члены жюри получали фотографии и видео от участников в традиционных костюмах.

В номинации «Мистер Этно» первое место завоевал Жамбал Дашицыренов из поселка Агинское, «Миссис Этно» стала Наталия Хлебникова из села Архангельское Красночикойского района.

«Мероприятие нацелено на сохранение и развитие национальных традиций, укрепление культурного взаимодействия народов, проживающих на территории края», — рассказали в центре развития бурятской культуры.

Ранее в марте в поселке Максимиха в Бурятии состоялся четвертый фестиваль скорости «Байкальская миля». В фестивале приняли участие свыше 500 человек, в том числе более 100 пилотов. Всего было заявлено несколько гоночных дисциплин: ралли, мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, драг-рейсинг и другие.

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Дарья Рыбак
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