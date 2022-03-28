Россиянам назвали способные заменить Zara бренды

Стилист Шувалова рассказала, что Befree и Zarina могут заменить западные марки одежды

Стилист Юлиана Шувалова и модный блогер Юлия Марушкова назвали российские бренды, которые способны заменить западные марки одежды, ушедшие с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

По мнению Шуваловой, альтернативой зарубежной продукции могут стать изделия таких компаний, как Befree, Zarina и Love Republic, которые входят в состав Melon Fashion Group. Одежда российских производителей отличается высоким качеством, рассказала эксперт. Кроме того, к маркам Gate31, 2MOOD и Nice One следует присмотреться тем, кто желает составить базовый гардероб. Также среди брендов, доступных массовому покупателю, названы Incity, Charmstore и Lime.

«Lime давно любят российские стилисты и инфлюенсеры. Коллекции напоминают что-то среднее между H&M и Zara», — пояснила Юлия Марушкова.

Однако, согласно материалу, ткани, фурнитура и швейное оборудование российскими компаниями в основном закупались за рубежом, поэтому ожидается повышение цен на товары. Так, например, основатель набирающего популярность уральского бренда 12 stories Иван Хохлов подчеркнул, что из ниши демократической одежды они могут перейти на уровень средней ценовой категории.

В то же время на начальном этапе закрыть потребности покупателей могут помочь азиатские интернет-магазины одежды, говорят другие эксперты. Помимо этого, фабрика «Большевичка» предложила подключить советское оборудование к пошиву джинсов.

Ранее в марте менеджер по маркетплейсам Зоя Геворкян раскрыла способ заменить западный массмаркет в России путем сотрудничества со странами Азии. Так, Геворкян отметила, что в отечественном производстве используются зарубежные ткани, а на самих фабриках нет достаточного количества станков. По этой причине на данном этапе, чтобы закрыть спрос потребителей, продавцам предлагается обратить внимание на поставки одежды из Турции, Китая, Киргизии и Узбекистана, которые не ввели санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.