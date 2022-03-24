Россиянам предложили замену западного массмаркета

Менеджер Зоя Геворкян назвала способ заменить в России западный массмаркет

Менеджер по маркетплейсам Зоя Геворкян раскрыла способ заменить западный массмаркет в России путем сотрудничества со странами Азии. Интервью со специалисткой приводит «Газета.Ru».

Геворкян отметила, что в отечественном производстве используются зарубежные ткани, а на самих фабриках нет достаточного количества станков. По этой причине на данном этапе, чтобы закрыть спрос потребителей, продавцам предлагается обратить внимание на поставки одежды из Турции, Китая, Киргизии и Узбекистана, которые не ввели санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

«В Турции отшивается небольшой местный бренд, попадает в РФ на склад фулфилмент-оператора, который их упаковывает, хранит и отправляет уже на склады маркетплейсов — Ozon, Wildberries, которые, используя свою инфраструктуру, оперативно реализовывают товар по всей стране. В этих условиях, можно будет оперативно развернуть мощности и закрыть определенные объемы в потребностях страны», — объяснила эксперт свое видение ситуации.

При этом, по словам менеджера, в первую очередь следует начать с сотрудничать с Узбекистаном и Киргизией, где пошив одежды будет обходиться дешевле. «В Турции, по моему мнению, качество производства лучше, но начать стоит все-таки с более бюджетного варианта из этих стран, я считаю. Цены на производство и на продукцию в любом случае будут выше, так как конвертируется все через доллар», — подчеркнула Геворкян, добавив, что до ввода санкций продаваемая на отечественном рынке одежда также изготавливалась в Азии, после чего в Россию попадала либо сразу, либо при помощи дистрибуционных центров в Европе.

Ранее в марте дизайнер Джемал Махмудов рассказал о готовности отечественных брендов заместить продукцию зарубежных компаний после их ухода с российского рынка. Махмудов считает, что на этот процесс понадобится некоторое время, поскольку западные марки еще не до конца освободили отечественную нишу. При этом он отметил, что сложившая ситуация должна мотивировать инвесторов обратить внимание на российских изготовителей.