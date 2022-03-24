Дизайнер рассказал о способах привлечь внимание россиян к отечественным брендам

Дизайнер Махмудов считает, что россиян следует больше информировать о местных дизайнерах

Дизайнер Джемал Махмудов рассказал о готовности отечественных брендов заместить продукцию зарубежных компаний после их ухода с российского рынка. Комментарий эксперта приводит агентство REGNUM.

Махмудов считает, что на этот процесс понадобится некоторое время, поскольку западные марки еще не до конца освободили отечественную нишу. При этом он отметил, что сложившая ситуация должна мотивировать инвесторов обратить внимание на российских изготовителей.

Как пишет «Вечерняя Москва», по мнению модельера, россиян следует больше информировать о местных дизайнерах и брендах. В то же время необходимо способствовать увеличению популярности таких профессий, как швея, конструктор, закройщик, и предоставлять льготы работникам модной индустрии.

«Если, допустим, 20-30 процентов площади торгового центра — это российские дизайнеры, то им льготы. Хотя бы на какое-то время. Тогда у торговых центров будет мотивация приглашать российских дизайнеров и развивать эту нишу», — пояснил эксперт.

Ранее в марте глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров раскрыл судьбу отечественного рынка одежды после введения западных санкций. Мантуров заявил, что уход иностранных компаний не станет для россиян проблемой при покупке одежды. «Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных (...) Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими», — уточнил специалист.