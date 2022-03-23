Россиянам раскрыли судьбу рынка одежды после ухода иностранных брендов

Глава Минпромторга Мантуров раскрыл судьбу рынка одежды в России без иностранных брендов

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров раскрыл судьбу отечественного рынка одежды после введения западных санкций. На эту тему он высказался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, трансляция которого ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Мантуров заявил, что уход иностранных компаний не спровоцирует у россиян проблем при покупке одежды. «Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных (...) Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими», — уточнил специалист.

Глава Минпромторга напомнил, что в стране существует больше тысячи марок одежды, обуви и аксессуаров, которые станут альтернативой ушедшим брендам. «И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, стали появляться новые сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе», — заключил он.

Ранее в марте аналитик индустрии красоты Елена Москвичева раскрыла судьбу индустрии красоты в России после исчезновения ботокса с рынка. По словам специалистки, в связи с приостановкой поставок ботокса и филлеров американской фармацевтической компанией AbbVie будет наблюдаться исчезновение данных косметологических средств из российских клиник. При этом Москвичева отметила, что на смену им придут отечественные аналоги и препараты местного производства.