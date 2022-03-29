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«О’Кей» и «Ашан» отказались ограничивать наценки на социально важные товары

«О’Кей», «Ашан» и «Атак» отказались ограничивать наценки на социально важные товары

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Торговые сети «О’Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») отказались ограничивать наценки на социально важные товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отмечается, что ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов.

В ФАС сообщили, что служба продолжает проводить анализ ценообразования на социально значимые товары для оперативного реагирования на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

С 3 марта три крупные сети российских магазинов «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» начали ограничивать наценки на некоторые товары на уровне до пяти процентов. В ФАС отметили, что все компании направили свои предложения по параметрам добровольных обязательств по ограничениям. Наценки на ряд позиций не будут превышать пяти процентов в таких категориях товаров, как молочная продукция, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, а также овощи так называемого борщевого набора.

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Марина Совина
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