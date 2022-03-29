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Производитель упаковки Ball закрыл бизнес в России

Американский производитель алюминиевой упаковки Ball закрыл бизнес в России

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency

Американская компания Ball Corporation, которая производит алюминиевые упаковки, закрыла бизнес в России и готовится остановить работу своих заводов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Мы приняли решение немедленно сократить операции на трех наших производственных предприятиях в России и добиваемся продажи нашего российского бизнеса новому владельцу», — говорится в заявлении компании. Ранее в марте Ball Corporation заявляла о прекращении инвестиций в Россию.

Как уточнили в компании, в 2021 году на ее российский бизнес приходилось примерно 4 процента от общей выручки, которая составила 13,8 миллиарда долларов. Кроме того, в 2021 году ее заводы в России произвели около 5 процентов от мировых поставок банок для напитков (112,5 миллиарда штук).

В России у Ball три завода: в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область). В 2021 году компания объявила о планах строительства четвертого завода в Ульяновске.

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Платон Щукин
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