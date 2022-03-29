Кремль прокомментировал назначение Кадырова генерал-лейтенантом
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что еще не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта. Такой комментарий он дал ТАСС.
Пресс-секретарь президента России отметил, что не может ничего сказать по этому поводу. «Как только мы увидим указ, если он не закрытый, он будет опубликован», — уточнил Песков. Кроме того, он добавил, что закрытые указы главы государства не публикуются.
В ответ на вопрос, бывают ли в таких указах обоснования о присвоении звания, представитель Кремля подчеркнул, что «обычно формулировок обоснования нет».
28 марта президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск. Вклад руководителя республики в победу над международным терроризмом в Чечне невозможно переоценить, отметил соратник политика, спикер чеченского парламента Магомед Даудов.