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Кремль прокомментировал назначение Кадырова генерал-лейтенантом

Песков заявил, что не видел указа о назначении Кадырова генерал-лейтенантом

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что еще не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта. Такой комментарий он дал ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что не может ничего сказать по этому поводу. «Как только мы увидим указ, если он не закрытый, он будет опубликован», — уточнил Песков. Кроме того, он добавил, что закрытые указы главы государства не публикуются.

В ответ на вопрос, бывают ли в таких указах обоснования о присвоении звания, представитель Кремля подчеркнул, что «обычно формулировок обоснования нет».

28 марта президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск. Вклад руководителя республики в победу над международным терроризмом в Чечне невозможно переоценить, отметил соратник политика, спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

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Сергей Истомин
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