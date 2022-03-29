Россиянина оштрафовали на 450 тысяч рублей за призывы к терроризму и экстремизму

Жителя Крыма оштрафовали на 450 тысяч рублей за призывы к терроризму и экстремизму

В Крыму огласили приговор мужчине, который два года публиковал в сети видеозаписи с призывами к террористической деятельности и совершению насильственных действий в отношении сотрудников ФСБ. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным следствия, житель Крыма Александр Матвеев с августа 2019-го по июнь 2021 года размещал материалы такого характера на открытых публичных страницах в соцсети, которые он сам администрировал. Изучив эти материалы, эксперты пришли к выводу, что записи и изображения содержат лингвистические и психологические признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, признания практики и идеологии терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, пропаганды идеологии насилия.

Под суд Матвеев пошел по двум статьям УК РФ — за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Суд оштрафовал его на 450 тысяч рублей. Кроме того, осужденный лишен на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или сообществ.