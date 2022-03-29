В России подали заявки на регистрацию брендов Christian Dior и Levi's

В Роспатент подали заявки на регистрацию международных брендов Christian Dior и Levi's

Более 50 заявок на регистрацию международных брендов от российского бизнеса появились в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте 2022 года. Об этом сообщает РБК.

Известно, что руководства компаний и индивидуальные предприниматели подали обращения на регистрацию марок, которые частично или полностью приостановили работу или инвестиции на российском рынке. Среди таких брендов, в частности, Levi's, Christian Dior, Shiseido и Clarins, а также Mastercard, American Express, Audi, Mercedes-Benz, Durex, Apple, BMW, Chanel, McDonald’s, Coca-Cola, Adidas, Pampers, Reebok и другие.

Согласно материалу, большая часть заявок соответствует названиям оригинальных компаний, но есть случаи переработки торговой марки или копирования фирменного стиля. Например, бизнесмены подали заявления на регистрацию марок Nezpresso, «Идея» и «Идея Мебельная Фабрика», используя визуально схожую стилистику логотипов Nespresso и IKEA.

По словам юристов, желающие вряд ли смогут зарегистрировать патенты на упомянутые бренды. Отмечается, что основанием для отказа может стать авторское право или критерий «сходства до степени смешения». «Если компании приостановили свою деятельность в России, не значит, что они прекратили свое существование (...) В отношении принадлежащих им товарных знаков осуществляется правовая охрана», — уточнил партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Юрист Сергей Зуйков, в свою очередь, заявил, что регистрация станет возможна в случае, если правительство решит аннулировать всю интеллектуальную собственность «недружественных» России стран.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.