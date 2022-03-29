Найден способ сделать биткоины безопаснее для человечества

Экологи запустили проект, призванный снизить энергозатратность майнинга биткоинов

Экологи нашли способ сделать добычу биткоинов безопаснее для человечества. Они предложили использовать код, призванный снизить энергозатратность майнинга на 99 процентов и значительно сократить выбросы вредного для планеты углекислого газа, сообщает The Guardian.

Сейчас для майнинга биткоинов используется программный код под названием Proof of Work (PoW), требующий больших вычислительных мощностей для проверки и защиты трансакций. Для добычи другой криптовалюты, Etherium, начали использовать код Proof of Stake (PoS), который позволяет проверять операции менее энергозатратным способом. В случае использования PoS майнер оставляет залог и платит штраф при указании неверной информации.

Environmental Working Group, Greenpeace USA и другие природоохранные организации запустили программу «Измени код, а не климат». В рамках проекта экологи хотят побудить майнеров перейти на новый метод добычи биткоинов ради уменьшения гигантского углеродного следа, который оставляет за собой отрасль. Кроме того, активисты начали принимать правовые меры против предполагаемых майнинг-площадок, а также убеждать инвесторов биткоина и инфлюенсеров подтолкнуть сферу к переходу на менее опасный для экологии метод добычи.

Климатический активист и руководитель криптокомпании Ripple Крис Ларсен считает, что переход к более энергоэффективному способу добычи криптовалюты является фундаментальной проблемой. По его словам, ситуацию исправит только изменение кода. В противном случае человечество не сможет достичь углеродной нейтральности в намеченные сроки — если Китай, США и Евросоюз перейдут на возобновляемые источники энергии, богатые ископаемым топливом страны могут обратить внимание на биткоин. «Представьте Саудовскую Аравию с огромными запасами нефти, цена которой составляет 0,5 цента за киловатт-час — ни один источник возобновляемой энергии с этим не сравнится», — пояснил Ларсен.

Ранее аналитическая платформа Digiconomist обнародовала данные, согласно которым необходимое для майнинга количество электроэнергии сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. При добыче криптовалюты вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год — примерно столько же вырабатывает за равный промежуток времени Новая Зеландия. На майнинг приходится около 0,5 процента от общего мирового потребления электроэнергии.