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Боевики взорвали железнодорожный состав и взяли пассажиров в заложники в Нигерии

Террористы взорвали поезд с 970 пассажирами спустя 2 дня после атаки на аэропорт в Нигерии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Globallookpress.com

В Нигерии террористы взорвали пассажирский железнодорожный состав, на борту которого находились 970 человек. Поезд шел по маршруту между столицей страны Абуджей и городом Кадуна. Об этом пишет газета This Day.

Это второй теракт за два дня. По предварительной информации, взрывное устройство было спрятано в одном из вагонов. В результате взрыва состав сошел с рельсов. Несколько вагонов повреждены.

В разговоре с изданием директор Нигерийской корпорации железных дорог Фидет Окириа подтвердил информацию о произошедшем, но отказался раскрыть его подробности. По данным газеты, боевики взяли некоторых пассажиров в заложники. Утверждается, что преступники также расстреляли нескольких людей.

Нападение на поезд произошло спустя 48 часов после теракта в аэропорту города Кадуна.

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Елизавета Наумова
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