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Российские магазины столкнулись с нехваткой овощей

Российские торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Российские торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта, пишет «Коммерсантъ». Из наиболее популярных у населения к ним относятся капуста и морковь.

Проблемы, по словам собеседников издания из числа участников рынка, связаны с истощением российского урожая белокочанной капусты, моркови и свеклы, а также с ограниченным предложением от зарубежных поставщиков. Последние могут специально придерживать свою продукцию в ожидании роста цен.

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Кроме того, в 2021 году российские фермеры сократили посевные площади под капустой из-за нескольких подряд лет неурожая. В результате российские производители вошли в весенний сезон с низкими запасами капусты и других овощей.

С начала марта закупочные цены (по которым ретейлеры приобретают товар у производителей и поставщиков) на капусту выросли на 56 процентов, на морковь — на 47 процентов, на свеклу — на 62 процента. При этом конечные потребители пока не ощутили на себе подорожание в полной мере, поскольку торговые сети ограничивают повышение розничных цен.

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Платон Щукин
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