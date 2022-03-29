Названа предварительная причина взрывов под Белгородом

РИА Новости: причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор

Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее источник ТАСС заявил, что четверо сотрудников силовых структур ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

О взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом стало известно 29 марта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.