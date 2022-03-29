Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Психолог назвал россиянам способ пережить стресс

Психолог Семенов: любое душевное беспокойство является причиной обращения к специалистам

Фото: Pixabay

Заведующий кафедрой психодрамы Академии социальных технологий, кандидат психологических наук Виктор Семенов назвал россиянам способ пережить стресс. Его слова передает ТАСС.

Семенов заявил, что во время стресса важно поддерживать социальные контакты, а также обращаться к специалистам. Любое душевное беспокойство является причиной обращения за помощью, отметил он. «Психолог помогает быть самостоятельным, чтобы человек сам смог справляться со своими состояниями и находить ресурсы для решения внутренних проблем», — объяснил эксперт.

Психолог отметил, что из-за политической и экономической ситуаций в группе риска находятся все. Неумение выразить переживания лишь усугубляет проблему, стресс становится хроническим. По словам Семенова, стресс мобилизует все ресурсы человеческого организма, однако длительная борьба неизбежно ведет к моральному и физическому истощению. Он рекомендовал не злоупотреблять чтением новостей и осторожно относиться к информации ради эмоциональной стабильности.

Ранее психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков рассказал, что депрессия — это не просто плохое настроение. Он назвал симптомы этого расстройства, на которые следует обращать внимание, а также способ его выявить и предотвратить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Изъятые российские активы предложили отдать Украине
Россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором
Названо число прибывших в Россию жителей Украины и Донбасса
Подсчитан уровень безработицы в России к концу 2022 года
Москвичи пожалели о закрытии бассейна на месте Храма Христа Спасителя
Сахалинский сухогруз сел на мель в российском регионе
Мастер нарастила клиентке чересчур длинные ресницы и испугала подписчиков
В Совфеде оценили возможность расследования в ООН пыток военнопленных на Украине
В Японии решили поменять написание Киева
Россиянина арестовали за зарезанного друга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.