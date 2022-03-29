Крупнейший производитель сахара ответил на обвинения в завышении цен

«Продимекс» отказался считать себя виновным в подорожании сахара

Крупнейший в России производитель сахара «Продимекс» не считает себя ответственным за подорожание данного продукта в магазинах, пишет «Подъем» со ссылкой на компанию.

Отвечая на обвинения в завышении стоимости, в «Продимексе» сказали, что доля поставляемой ими продукции не так значительна, чтобы повлиять на цены. «В связи с этим выводы антимонопольного органа о координации деятельности торговых сетей вызывают вопросы. В настоящий момент официальных документов от ФАС России о возбуждении антимонопольного дела не получено», — заявил производитель, отвергая претензии.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Продимекса», поскольку были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Все указывает на координацию компанией деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса, отметили в ведомстве. 24 марта ФАС возбудила дела в отношении торговых сетей «Пятерочка» (входит в X5 Group) и «Магнит» из-за «значительных запасов» сахара на складах, которые не поставлялись в магазины.