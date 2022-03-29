Финская сеть быстрого питания Hesburger закроет рестораны в России и Белоруссии

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger закроет свои точки в России и Белоруссии к лету 2022 года. Решение об уходе с рынков связано с ситуацией на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Представитель компании Кари Салмела уточнила, что пока что закрылся только один фирменный ресторан, а медленный уход с рынка связан с желанием обезопасить местных сотрудников. «Рестораны нужно закрыть. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее закрыть двери ресторанов в России. Цель — закрыть летом все рестораны в России и Белоруссии», — говорится в официальном заявлении.

В России пока работает 38 ресторанов Hesburger, еще четыре — в Белоруссии. Кроме того, несколько фирменных точек есть и на Украине: семь находятся в Киеве, но их работа пока приостановлена, сотрудникам продолжают выплачивать зарплату.