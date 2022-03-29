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Спортсменку из Новосибирска обвинили в контрабанде из-за посылки из США

Спортсменку из Новосибирска обвинили в контрабанде наркотиков из-за посылки из США

Фото: Наталья Егошина / ngs.ru

Спортсменку из Новосибирска Евгению Макаренко обвиняют в контрабанде наркотиков после того, как от друга по переписке из США ей пришла коробка с запрещенными веществами. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, 26-летнюю девушку арестовали в Москве, где она жила до задержания последние пару лет. Как только курьер передал Евгении посылку — ее тут же задержали. В коробке, помимо конфет и подарков, были 3,7 грамма марихуаны, по 10 таблеток с амфетамином и текодином, а также 15 таблеток с морфином в составе.

Запрещенные вещества выявили еще в аэропорту, после чего адресатом заинтересовалась полиция. Версия Евгении такова: посылку ей отправил 72-летний друг по переписке, она с ним давно общается, и они обмениваются подарками. Он положил таблетки и марихуану, легальные в его штате, чтобы Евгения могла снимать боль в суставах после тренировки, но это была его инициатива, о которой спортсменка ничего не знала. Но полиция считает, что девушка была в курсе того, что находилось в коробке.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотиков». Если Макаренко признают виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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