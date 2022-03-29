Хозяин нашел необычный способ поддержать любимого пса после операции

Мужчина поддержал любимого лабрадора после операции и надел на себя защитный воротник

Хозяин лабрадора по кличке Олли нашел необычный способ поддержать любимого пса после операции и растрогал людей. Об этом сообщает Metro.

Алекс Морган решил составить компанию питомцу, который восстанавливался после операции на веке и носил на шее специальный защитный воротник, который не позволяет животному чесать швы. Мужчина из солидарности тоже надел на себя воротник и устроился на диване рядом с псом, при этом пытаясь пить чай.

Пользователей сети растрогал поступок Моргана. «Не все герои носят плащи, некоторые надевают воротники», — написал один из них.

Ранее в Бразилии 11-летний подросток нашел необычный способ помочь животным: он решил купать бродячих собак, чтобы те могли быстрее найти дом. Тьяго до Вал Сидегам успел вымыть 56 собак, 40 из которых после этого обрели хозяина.