Умер народный художник СССР Сергей Ткачев

Художник Сергей Ткачев умер на 100-м году жизни

Умер советский и российский народный художник, участник творческого тандема «Братья Ткачевы» Сергей Ткачев. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Брянской области.

«Светлая память о великом художнике, чьи работы завоевали признание и любовь поклонников русского искусства со всего мира, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и жителей нашего региона», — говорится в тексте. Живописец скончался в понедельник, 28 марта, на 100-м году жизни.

Сергей Ткачев родился 10 ноября 1922 года в селе Чучуновка Брянской области. В начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, был ранен. В 1952 году окончил факультет живописи Московского художественного института имени Сурикова и был направлен на работу в Минск, где работал с младшим братом Алексеем.

В 1983 году братьям Ткачевым присвоили звания народных художников СССР. Их полотна находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и еще более 100 музеев России и стран СНГ, США, Италии, Китая. Картины также хранятся в частных коллекциях в 12 странах мира.