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Россиянам рассказали об уловках мошенников на фоне спецоперации

«Известия»: на фоне спецоперации мошенники используют в интернете новые уловки

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Мошенники в интернете начали использовать новые уловки на фоне спецоперации. Об этом россиянам рассказали специалисты по информационной безопасности в беседе с газетой «Известия».

Так, на фишинговых сайтах злоумышленники предлагают купить технику Apple или «посредничество» при оплате зарубежных сервисов типа магазинов PlayStation, YouTube Premium, Amazon Prime и других. Кроме того, появляются клоны платформ доставки брендов, приостановивших работу в России, а также сайты, предлагающие приобрести валюту по курсу ниже официального.

Помимо этого, подделывают и сайты российской системы быстрых платежей, с помощью которых мошенники получают данные банковских карт граждан. А после отключения России от международной межбанковской системы SWIFT злоумышленники предлагали переводить деньги на «безопасные» счета. Также мошенники предлагают якобы высокодоходные вложения, которые можно оформить только через их платформу, и вывод денег с брокерских счетов.

Вместе с этим россиянам начали предлагать услуги по установке VPN-сервисов на устройства. Как пояснили эксперты, под видом такого приложения преступники могут установить вредонос, с помощью которого они получат доступ к учетным данным, в том числе для банковских приложений.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев рассказал, что мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян. Злоумышленники стали эксплуатировать повышенный спрос среди населения на автомобильные запчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса.

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Марина Совина
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