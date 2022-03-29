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МВД показала на видео инструменты и добычу задержанных воров-домушников

МВД показала видео с изъятыми у подмосковных воров золотыми украшениями и отмычками

МВД показала на видео инструменты и добычу задержанных в Серпухове воров-домушников. Ролик во вторник, 29 марта, в своем Youtube-канале публикует «МВД Медиа».

На кадрах видны трое задержанных, находящихся в камере полицейского участка в Подмосковье. Далее демонстрируются ключи, отмычки и замки, изъятые у мужчин, а также различные ювелирные украшения: золотые кольца, серьги, крестики и брошки, найденные во время обыска по месту жительства подозреваемых в серии краж.

На след воров сыщики вышли после заявления жительницы Красногорска, сообщившей о краже из ее квартиры драгоценностей и денежных средств на три миллиона рублей.

Владимир Седов
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