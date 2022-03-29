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Россияне увеличили цены на квартиры

Цена квадратного метра готового жилья в крупных городах России выросла на 27 процентов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В марте 2022 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в крупных городах России достигла 104,8 тысячи рублей. За месяц она выросла на 2,6 процента, за год — более чем на 27 процентов, свидетельствуют материалы ЦИАН, предоставленные «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, по сравнению с прошлым месяцем темпы роста цен на «вторичку» немного увеличились (в феврале «квадрат» подорожал на 2,5 процента), но значительной динамики не было. «На вторичном рынке, в отличие от первичного, массового изменения цен в результате последних событий так и не произошло — многие продавцы находились в растерянности и не понимали, в какую сторону изменять цены», — поясняют специалисты. В настоящее время средний бюджет сделок с готовыми квартирами в городах с населением от 500 тысяч человек составляет 5,95 миллиона рублей (плюс 4,3 процента за месяц, плюс 27,2 процента за год).

Эксперты предполагают, что в обозримом будущем на вторичном рынке будет наблюдаться снижение спроса за счет заградительно высоких ставок по ипотеке, отсутствия льготных программ и снижения доходов населения. Тем не менее заметного падения номинальных цен, вероятно, не будет.

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«Делать любые однозначные прогнозы сейчас не представляется возможным. Пока очевидно лишь то, что после завершения волны повышенного интереса (сделок марта 2022 года в попытке переложить свои накопления из финансовых инструментов в квадратные метры) рынок ожидает сжатие спроса», — заключают аналитики.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году.

Нина Ташевская
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