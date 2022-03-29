Россияне увеличили цены на квартиры

Цена квадратного метра готового жилья в крупных городах России выросла на 27 процентов

В марте 2022 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в крупных городах России достигла 104,8 тысячи рублей. За месяц она выросла на 2,6 процента, за год — более чем на 27 процентов, свидетельствуют материалы ЦИАН, предоставленные «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, по сравнению с прошлым месяцем темпы роста цен на «вторичку» немного увеличились (в феврале «квадрат» подорожал на 2,5 процента), но значительной динамики не было. «На вторичном рынке, в отличие от первичного, массового изменения цен в результате последних событий так и не произошло — многие продавцы находились в растерянности и не понимали, в какую сторону изменять цены», — поясняют специалисты. В настоящее время средний бюджет сделок с готовыми квартирами в городах с населением от 500 тысяч человек составляет 5,95 миллиона рублей (плюс 4,3 процента за месяц, плюс 27,2 процента за год).

Эксперты предполагают, что в обозримом будущем на вторичном рынке будет наблюдаться снижение спроса за счет заградительно высоких ставок по ипотеке, отсутствия льготных программ и снижения доходов населения. Тем не менее заметного падения номинальных цен, вероятно, не будет.

«Делать любые однозначные прогнозы сейчас не представляется возможным. Пока очевидно лишь то, что после завершения волны повышенного интереса (сделок марта 2022 года в попытке переложить свои накопления из финансовых инструментов в квадратные метры) рынок ожидает сжатие спроса», — заключают аналитики.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году.