«Молодежка ОНФ» наградит лучших создателей патриотического контента

Конкурс проводится в рамках народного интернет-проекта «За нами правда»

«Молодежка ОНФ» наградит создателей лучшего патриотического контента — победителей конкурса среди авторов контента, посвященного спецоперации России по защите русскоязычного населения Украины и ее денацификации. Об этом говорится в сообщении Общероссийского народного фронта.

Конкурс проводится в рамках народного интернет-проекта «За нами правда», объединяющего более 7 тысяч человек со всей страны. Первые его победители получат фирменный Z-мерч — футболки и кружки с символикой поддержки спецоперации.

За две недели существования проекта его участниками создано более 25 тысяч видеороликов и изображений, посвященных теме восьмилетнего геноцида в Донбассе, защите русскоязычного населения России и Украины, развенчанию информационных фейков, противодействию вводимым против России санкциям, а также поддержке действий президента и российской армии со стороны лидеров мнений и представителей общественных объединений из разных стран мира.

Основным организатором интернет-платформы является «Молодежка ОНФ». Участники команды входят в волонтерский корпус #МыВместе, который с первого дня специальной военной операции оказывает помощь беженцам в пунктах временного пребывания, участвует в доставке и раздаче гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территориий Украины.

«За правду всегда нужно бороться, ее нужно защищать. Когда ты видишь, сколько откровенной и порой абсурдной лжи льется в сторону России не только со стороны украинских властей и СМИ, но и Запада, а также так называемых независимых СМИ и некоторых личностей в нашей стране, то оставаться в стороне просто невозможно. Проект "Zа нами правда!" по-настоящему народный, потому что весь контент формируют сами пользователи. Можно присылать картинки, видеоролики, стихи, песни. Очень важно поддержать всех наших, кто на передовой. Чтобы они понимали, что сегодня, здесь и сейчас мы с ними плечом к плечу», — сказал руководитель «Молодежки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич.

Всех неравнодушных жителей России приглашают присоединиться к проекту. За лучший контент организаторы наградят более 100 авторов подарками — фирменным мерчем и подписками на российские онлайн-сервисы.

