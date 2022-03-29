Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

«Молодежка ОНФ» наградит лучших создателей патриотического контента

Конкурс проводится в рамках народного интернет-проекта «За нами правда»

«Молодежка ОНФ» наградит создателей лучшего патриотического контента — победителей конкурса среди авторов контента, посвященного спецоперации России по защите русскоязычного населения Украины и ее денацификации. Об этом говорится в сообщении Общероссийского народного фронта.

Конкурс проводится в рамках народного интернет-проекта «За нами правда», объединяющего более 7 тысяч человек со всей страны. Первые его победители получат фирменный Z-мерч — футболки и кружки с символикой поддержки спецоперации.

За две недели существования проекта его участниками создано более 25 тысяч видеороликов и изображений, посвященных теме восьмилетнего геноцида в Донбассе, защите русскоязычного населения России и Украины, развенчанию информационных фейков, противодействию вводимым против России санкциям, а также поддержке действий президента и российской армии со стороны лидеров мнений и представителей общественных объединений из разных стран мира.

Основным организатором интернет-платформы является «Молодежка ОНФ». Участники команды входят в волонтерский корпус #МыВместе, который с первого дня специальной военной операции оказывает помощь беженцам в пунктах временного пребывания, участвует в доставке и раздаче гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территориий Украины.

«За правду всегда нужно бороться, ее нужно защищать. Когда ты видишь, сколько откровенной и порой абсурдной лжи льется в сторону России не только со стороны украинских властей и СМИ, но и Запада, а также так называемых независимых СМИ и некоторых личностей в нашей стране, то оставаться в стороне просто невозможно. Проект "Zа нами правда!" по-настоящему народный, потому что весь контент формируют сами пользователи. Можно присылать картинки, видеоролики, стихи, песни. Очень важно поддержать всех наших, кто на передовой. Чтобы они понимали, что сегодня, здесь и сейчас мы с ними плечом к плечу», — сказал руководитель «Молодежки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич.

Всех неравнодушных жителей России приглашают присоединиться к проекту. За лучший контент организаторы наградят более 100 авторов подарками — фирменным мерчем и подписками на российские онлайн-сервисы.

Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина заявили о прогрессе по итогам переговоров в Стамбуле
Названо число жертв стрельбы в Израиле
Байден прокомментировал планы России сократить военную активность на Украине
Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Варшаве
Богатые россияне бросились скупать недвижимость в одной стране
В Раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
Мужчина поселил у себя дома одну из самых ядовитых змей мира и был укушен ею
Энтони Джошуа оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»
В Лондоне арестовали яхту российского олигарха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.