50-летний мужчина сбросил 50 килограммов и рассказал о правильном питании

Житель Мичигана похудел на 50 килограммов в 50 лет благодаря правильному питанию

Житель американского штата Мичиган сбросил 50 килограммов и рассказал, как ему удалось добиться такого результата. Об этом сообщает сайт Mlive.com.

В октябре 2020 года Том Идема-младший заболел COVID-19. Ему было 50 лет, он страдал диабетом и весил почти 155 килограммов, поэтому вероятность осложнений была существенно выше среднего. Мужчина болел больше месяца и поклялся, что после выздоровления обязательно похудеет. «COVID всерьез меня напугал, — объясняет он. — Я не хотел снова попасть в такую ситуацию совершенно без подготовки».

Чтобы сбросить вес, Идема проконсультировался с диетологом и стал пользоваться приложением, которое давало советы по правильному питанию. Оказалось, что полностью отказываться от любимой еды не нужно — достаточно уменьшить порции и добавить более полезные ингредиенты. Он стал класть в макароны с сыром сосиски и овощи, делать бутерброды с низкокалорийным хлебом или лавашем и заменять говяжий фарш на мясо индейки.

Одновременно Идема стал совершать ежедневные прогулки. Сначала он гулял по 15 минут в день, а потом набрался сил и каждое утро преодолевал пешком от трех до пяти километров. Со временем его вес сократился до 105 килограммов. «Теперь у меня совершенно другая жизнь, чем была раньше, и я наслаждаюсь каждой ее минутой», — утверждает мужчина.

Ранее весившая 109 килограммов жительница Австралии сбросила 42 килограмма за два года и три месяца и рассказала, как ей это удалось. Она присоединилась к программе для желающих похудеть и начала готовить блюда из предложенного программой меню.