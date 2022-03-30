Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

50-летний мужчина сбросил 50 килограммов и рассказал о правильном питании

Житель Мичигана похудел на 50 килограммов в 50 лет благодаря правильному питанию

Кадр: MLive / YouTube

Житель американского штата Мичиган сбросил 50 килограммов и рассказал, как ему удалось добиться такого результата. Об этом сообщает сайт Mlive.com.

В октябре 2020 года Том Идема-младший заболел COVID-19. Ему было 50 лет, он страдал диабетом и весил почти 155 килограммов, поэтому вероятность осложнений была существенно выше среднего. Мужчина болел больше месяца и поклялся, что после выздоровления обязательно похудеет. «COVID всерьез меня напугал, — объясняет он. — Я не хотел снова попасть в такую ситуацию совершенно без подготовки».

Материалы по теме:
«Не пьют, не курят, не смотрят порно» Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
13 апреля
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта

Чтобы сбросить вес, Идема проконсультировался с диетологом и стал пользоваться приложением, которое давало советы по правильному питанию. Оказалось, что полностью отказываться от любимой еды не нужно — достаточно уменьшить порции и добавить более полезные ингредиенты. Он стал класть в макароны с сыром сосиски и овощи, делать бутерброды с низкокалорийным хлебом или лавашем и заменять говяжий фарш на мясо индейки.

Одновременно Идема стал совершать ежедневные прогулки. Сначала он гулял по 15 минут в день, а потом набрался сил и каждое утро преодолевал пешком от трех до пяти километров. Со временем его вес сократился до 105 килограммов. «Теперь у меня совершенно другая жизнь, чем была раньше, и я наслаждаюсь каждой ее минутой», — утверждает мужчина.

Ранее весившая 109 килограммов жительница Австралии сбросила 42 килограмма за два года и три месяца и рассказала, как ей это удалось. Она присоединилась к программе для желающих похудеть и начала готовить блюда из предложенного программой меню.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Россия захотела продавать зерно за рубли
Пауэрлифтерша раскрыла пользу тяжелой атлетики для женского организма
В Германии предупредили о риске остановки производств без газа из России
Один человек погиб после попадания снаряда в жилой дом Донецка
Минобороны показало уничтожение беспилотника ВСУ ракетно-пушечным комплексом
Одной категории россиян задумали дать право на ипотечные каникулы
Мастер маникюра описала раздражающее ее поведение клиентов
Иностранец попался на взятке полицейскому в Ярцево
50-летний мужчина сбросил 50 килограммов и рассказал о правильном питании
Шойгу оценил российский самолет «Премьер»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.