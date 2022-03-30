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Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц

Минобороны РФ заявило, что сотрудники Минобороны США участвовали в создании биооружия

Фото: Globallookpress.com

Российские эксперты изучили материалы войск радиационной, химической и биологической защиты и выявили должностных лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, созданием биооружия на Украине занимались сотрудники Минобороны Соединенных Штатов, а также его основные компании-подрядчики.

Варвара Кошечкина
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Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц
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