Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц

Минобороны РФ заявило, что сотрудники Минобороны США участвовали в создании биооружия

Российские эксперты изучили материалы войск радиационной, химической и биологической защиты и выявили должностных лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, созданием биооружия на Украине занимались сотрудники Минобороны Соединенных Штатов, а также его основные компании-подрядчики.