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Россиянам разрешат регистрироваться на портале госуслуг с 14 лет

Правительство разрешило регистрироваться на портале госуслуг россиянам с 14 лет

Фото: Shutterstock

Российским подросткам в возрасте 14 лет и старше разрешат самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 апреля.

Для регистрации на портале школьникам потребуется указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Детей, еще не достигших 14-летнего возраста, смогут зарегистрировать их родители, если у тех имеется своя учетная запись на «Госуслугах».

В кабинете министров выразили надежду, что теперь подросткам будет проще найти информацию о поступлении в учебное заведение или зайти в свой электронный дневник.

В феврале сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Эту возможность должны обеспечить до 1 июля 2022 года.

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Игорь Дмитров
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