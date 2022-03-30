Россиянам разрешат регистрироваться на портале госуслуг с 14 лет

Правительство разрешило регистрироваться на портале госуслуг россиянам с 14 лет

Российским подросткам в возрасте 14 лет и старше разрешат самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 апреля.

Для регистрации на портале школьникам потребуется указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Детей, еще не достигших 14-летнего возраста, смогут зарегистрировать их родители, если у тех имеется своя учетная запись на «Госуслугах».

В кабинете министров выразили надежду, что теперь подросткам будет проще найти информацию о поступлении в учебное заведение или зайти в свой электронный дневник.

В феврале сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Эту возможность должны обеспечить до 1 июля 2022 года.