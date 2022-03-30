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В Кремле высказались о ситуации на Украине фразой «Сталинградов в календаре нет»

Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по ситуации на Украине известна и логична
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о призывах идти до конца на Украине. Он подчеркнул, что «Сталинградов в календаре нет и быть не должно». Его слова передает РИА Новости.

«Главное — здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им», — сказал пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что позиция Москвы по ситуации на Украине хороша известна, логична и имеет прочную подоснову.

Также Песков отметил, что российская сторона продолжает работать, и призвал «оставить эмоции недругам».

Ранее в Кремле сообщили о результатах российско-украинских переговоров. По словам Дмитрия Пескова, пока нельзя утверждать о наличии серьезных прорывов в переговорном процессе. При этом пресс-секретарь президента назвал позитивным фактором то, что украинская сторона начала представлять предложения в письменном виде и конкретно формулировать их.

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Варвара Кошечкина
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