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В Кремле высказались о результатах российско-украинских переговоров

Песков заявил об отказе утверждать о серьезных прорывах в переговорах России и Украины

Фото: Алексей Никольский / Reuters

В Москве не могут утверждать о наличии серьезных прорывов в переговорном процессе между Россией и Украиной. Так о результатах переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента назвал позитивным фактором то, что украинская сторона начала представлять Москве предложения в письменном виде и конкретно формулировать их.

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«В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа», — подытожил Песков.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. На них прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что дальнейшее продление текущего конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно.

В ходе переговоров Киев выдвинул свои предложения для урегулирования конфликта. Член российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва в скором времени даст ответ на них, отметив, что очная встреча продлилась около трех часов и позволила российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.

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Анастасия Шейкина
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