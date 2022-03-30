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Россиянин забил до смерти угрожавшего его дочери и внучке мужчину

В Московской области россиянин предстанет перед судом за убийство сожителя дочери

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Московской области предстанет перед судом 63-летний россиянин, убивший бывшего сожителя дочери в состоянии аффекта. Об этом в среду, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 30 января в городе Павловский Посад пенсионеру позвонила дочь и рассказала, что бывший сожитель стучится к ней в дверь и угрожает расправой ей и ребенку, внучке обвиняемого. Когда отец женщины прибыл на помощь, на лестничной клетке между мужчинами произошел конфликт. В ходе начавшейся драки обвиняемый несколько раз ударил соперника металлической арматурой и ножом, забив свою жертву до смерти.

После случившегося россиянин был задержан. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 107 («Убийство в состоянии аффекта») УК РФ. Задержанному провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что убийство было совершено в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения, достигшего степени аффекта, из-за агрессивного поведения жертвы расправы по отношению к дочери.

19 ноября 2021 года сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) россиянин забил до смерти обидевшего мать соседа и получил семь лет колонии строгого режима.

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Владимир Седов
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