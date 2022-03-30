В Крыму предложили национализировать имущество части украинцев

Аксенов предложил национализировать имущество украинских олигархов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным чиновникам заняться подготовкой проекта федерального закона о национализации на полуострове имущества украинских олигархов и политиков, которые поддержали действующий киевский режим. Свое предложение политик опубликовал в Telegram-канале.

Аксенов пообещал, что отработка списков завершится на этой неделе, а затем проект закона о национализации имущества в Крыму для части украинцев направят в Госдуму.

Он заверил, что украинские олигархи и политики уже не смогут переоформить свое имущество в Крыму.

Помимо этого Аксенов поручил разработать проект федерального закона о запрете так называемой православной церкви Украины.

Ранее глава Крыма рассказал, что сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского по-прежнему есть собственность в регионе.

По сведениям Аксенова, собственностью в Крыму по-прежнему якобы владеют глава антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, а также председатели Нацбанка и Конституционного суда страны — Кирилл Шевченко и Александр Тупицкий.