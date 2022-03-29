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Власти Крыма нашли собственность Зеленского на полуострове

Глава Крыма Аксенов сообщил, что у Зеленского по-прежнему есть собственность в регионе

Фото: Globallookpress.com

Власти Крыма объявили, что у высокопоставленных украинских чиновников по-прежнему есть собственность на территории региона. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов — его слова в эфире передачи «Соловьев.Live» цитирует агентство РИА Новости.

По словам Аксенова, собственностью в Крыму по-прежнему якобы владеют президент Украины Владимир Зеленский, глава антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, а также председатели Нацбанка и Конституционного суда страны — Кирилл Шевченко и Александр Тупицкий.

Сергей Аксенов утверждает, что эта информация «отрабатывается» властями региона совместно со спецслужбами. Перечисленных чиновников он охарактеризовал как одних из самых «дисциплинированных» налогоплательщиков.

Ранее глава Крыма также сообщал, что недвижимостью на полуострове по-прежнему владеет и жена украинского президента Елена Зеленская. По данным агентства Reuters, супруга Зеленского в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе «Император» у предпринимателя Александра Буряка.

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук пообещал, что если Зеленский начнет национализацию имущества россиян на Украине, та же судьба ждет его собственность на полуострове. Указ о конфискации собственности России был подписан Зеленским 10 марта.

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Валерий Розенберг
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