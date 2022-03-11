В Крыму пообещали Зеленскому ответные меры по конфискации имущества

Глава ОП Крыма Форманчук: Зеленскому могут грозить ответные меры по конфискации имущества

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации имущества в России. Их пообещал глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, его цитирует РИА Новости.

Форманчук ответил на принятый 3 марта Верховной Радой закон о принудительном изъятии собственности России на Украине — 10 марта его подписал Зеленский. В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей планы Киева национализировать российское имущество.

«Зеленский будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины, национализации по этническому признаку. Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону», — сказал Форманчук.

Он выразил уверенность в том, что при продолжении президентом Украины подобной политики все имущество Зеленского и олигархов в России, в том числе на полуострове, будет национализировано. Глава Общественной палаты Крыма подчеркнул, что все враждебные решения не останутся без ответа.

Ранее «Известия» со ссылкой на перечень «Общественной потребительской инициативы» сообщили, что в России захотели национализировать около 60 иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине. В список включены «Макдоналдс», Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие.