Стоимость российской недвижимости оценили в борщах

Аналитики посчитали динамику цен на недвижимость с помощью борщевого набора

Аналитики агентства недвижимости «Жилфонд» рассчитали динамику цен на жилье в России в необычном эквиваленте — борщевом наборе. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты решили оценить, насколько ситуация на рынке недвижимости в данный момент отличается от предыдущих кризисов. Для того, чтобы результаты были более показательными, они изучили цены на все суповые компоненты и проследили динамику их стоимости в России за последние 20 лет с использованием данных Росстата. В переводе на рубли стоимость борщового набора (включает в себя продукты из рациона среднестатистического россиянина — капусту, картофель, свеклу, морковь, лук, говядину, чеснок) с 2008-го по 2022 год выросла в два раза, а стоимость квадратного метра в Москве — в 2,5 раза.

Решение проследить динамику цен в борщах директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский объяснил высоким уровнем инфляции, который ожидается в 2022 году. По его мнению, на фоне высокой инфляции все прогнозы, касающиеся стоимости квадратных метров в рублях, бессмысленны.

В перерасчете на суповой эквивалент с кризиса 2008 года квадратный метр жилья в Москве подешевел с 650 до 465 борщей. Чернокульский объяснил, что цены на основные продукты питания обычно повышаются сильнее и быстрее, а недвижимость подтягивается за трендом чуть дольше. «В ближайшее время мы, скорее всего, увидим существенный рост цен на продукты питания во всем мире. Вероятно, "борщевый индекс" в результате станет выше, и стоимость недвижимости в борщовых наборах тоже снизится», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам отсоветовали тратить наличные на покупку квартир. Существует возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить, указали специалисты.