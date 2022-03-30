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Россиянам отсоветовали тратить наличные на покупку квартир

Риелторы отметили в Москве рост числа сделок с недвижимостью за наличный расчет

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Военная операция на Украине и жесткие санкции в отношении России оказывают заметное влияние на вторичный рынок жилья в Москве, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру». Риелторы отмечают, в частности, рост числа сделок с жильем, финансируемых наличными.

Этот рост, по словам специалистов, не связан с какими-либо ограничениями со стороны банковской системы. «Это опасения части людей, вызванные текущей ситуацией неопределенности», — поясняют они.

Эксперты не советуют россиянам тратить наличные на приобретение квартир. «При покупке и продаже жилья мы рекомендуем производить расчеты безналичным способом, поскольку при оплате наличными повышаются риски сторон. Например, существует возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить», — указывают в «ИНКОМ».

По данным агентства, в последний месяц около семи процентов клиентов сорвали выгодные для себя сделки, находясь в стрессовом состоянии вследствие макроэкономической неопределенности. Также после увеличения ключевой ставки Центробанка до 20 процентов с рынка ушли потенциальные ипотечные покупатели.

«Не успев оправиться после коронакризиса, общество столкнулось с новым серьезным вызовом. По нашим наблюдениям, существенно выросло количество отказов от сделок. В настоящее время как продавцы, так и покупатели склонны в спешке принимать необдуманные решения», — сетуют риелторы.

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Нина Ташевская
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