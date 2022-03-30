Великобритания столкнулась с рекордным ростом цен из-за ситуации на Украине

Инфляция в Великобритании достигла максимума за 11 лет

Великобритания столкнулась с рекордным ростом цен — инфляция подскочила до максимальных значений за последние 11 лет из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает SkyNews.

Согласно индексу цен магазинов BRC-NielsenIQ, годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,1 процента в марте по сравнению с 1,8 процента в феврале. Продовольственная инфляция стала максимальной с марта 2013 года, подскочив до 3,3 процента, непродовольственная инфляция достигла 1,5 процента по сравнению с 1,3 процента в феврале и стала самой высокой с февраля 2011 года. Британский розничный консорциум (BRC) заявил, что цены на многие товары растут из-за кризиса на Украине.

Резкий рост цен на пшеницу и нефть повлиял на стоимость внутренней энергии, удобрений и транспортировки товаров. «Полное влияние растущих издержек еще только предстоит увидеть», — отметили в BRC.

«Потребителям в этом году придется нелегко», — заявила исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон. Она отметила, что магазины стараются сдержать рост цен на товары первой необходимости. Это, по ее словам, позволило немного замедлить инфляцию.

Однако цены продолжат расти дальше, считает глава отдела розничной торговли и анализа бизнеса в NielsenIQ Майк Уоткинс. Банк Англии также заявил, что общая инфляция может быть еще выше.

С экономическими последствиями из-за кризиса на Украине также столкнулась Польша. В стране наблюдаются проблемы с логистикой и ростом цен, а прогноз по темпам роста ВВП страны в 2022 году снижен с 4,5 до 3,5 процента.