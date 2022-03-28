Польская экономика пострадала из-за украинского кризиса

Прогноз по ВВП в Польше снизился на фоне ситуации на Украине

Польша столкнулась с последствиями кризиса на Украине, который негативно скажется на экономических показателях. Страна уже страдает от логистических проблем и роста цен, сообщает CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По словам специалиста по развивающимся рынкам Capital Economics Лайама Пича, над экономикой Польши «нависла серая туча». Прогноз по темпам роста ВВП страны в 2022 году снижен с 4,5 до 3,5 процента. Кроме того, Польше грозит рост инфляции. Чтобы ее сдержать, правительство еще в январе снизило НДС на топливо и продукты питания, однако на фоне ситуации на сырьевых рынках возможен новый скачок цен, уверены экономисты из JPMorgan.

Опасение вызывают и цены на газ: польское правительство еще в декабре одобрило увеличение счетов за газ на 54 процента и ожидает дальнейшего роста цен. «Когда в середине года истечет срок действия правительственных мер по сокращению налогов, цены на энергоносители, вероятно, восстановятся, подтолкнув инфляцию к 12 процентам», — уверены аналитики развивающихся рынков Европы из JPMorgan.

Еще один важный экономический фактор — украинские беженцы. По данным CNBC, Украину покинули более 3,6 миллиона человек и больше половины из них нашли убежище в Польше. Однако экономисты Goldman Sachs считают, что приток беженцев позитивно скажется на экономике: «новые» люди обеспечат рост внутреннего спроса и увеличат количество рабочей силы на рынке труда.

Эксперты также порекомендовали польскому центробанку повысить ключевую ставку, чтобы сдержать рост цен и укрепить злотый — местную валюту. «Мы думаем, что центробанк установит пиковую ключевую ставку на уровне пяти процентов во втором квартале текущего года», — говорится в заявлении JPMorgan. Сейчас процентная ставка составляет 3,5 процента — это самый высокий показатель за последние девять лет.

Еще одна проблема — сокращение товарооборота с Россией. Экспорт товаров из Польши в Россию оценивается в три процента ВВП, а нарушение поставок сырья из России может серьезно ударить по экономике, подчеркнул Пич.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила, что последствия спецоперации России на Украине могут обойтись в один процент глобального ВВП, а инфляция в среднем увеличится на 2,5 процентного пункта. Среди причин инфляции — ограничение поставок пшеницы и рост цен на энергоресурсы и металлы.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризацию и денацификацию — обозначил президент Владимир Путин в обращении к нации.