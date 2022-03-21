Оценены последствия спецоперации на Украине для мировой экономики

ОЭСР: мировой ВВП может снизиться на один процент из-за спецоперации на Украине

Последствия спецоперации России на Украине могут обойтись в один процент глобального ВВП, а инфляция в среднем увеличится на 2,5 процентного пункта, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).

Этот сценарий предполагает спад экономики России на 10 процентов и ускорение инфляции до 15 процентов по итогам года. Тогда на Украине снижение ВВП, по оценкам, составит до 40 процентов.

Негативное влияние на другие страны будет связано в основном с ограничением поставок пшеницы (снижение экспорта обернется дефицитом на многих развивающихся рынках) и с ростом цен на энергоресурсы и металлы. Спецоперация вызвала экономический шок неопределенной продолжительности и глубины, отметили эксперты.

Влияние на мировую экономику станет зависеть от длительности военной операции и ответных мер правительств. В декабре ОЭСР прогнозировала рост глобального ВВП на 4,5 процента в этом году и на 3,2 процента в следующем.

Ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики и может привести к ее необратимым изменениям, написало ранее издание Le Monde.