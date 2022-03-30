Болгария отказалась платить за газ в рублях

Представитель правительства Болгарии сообщила об отказе от оплаты газа в рублях

Болгария отказывается платить за поставки российского газа в рублях, заявила представитель правительства страны Лена Бориславова. Ее слова приводит портал nova.bg.

«Позиция правительства, которая координируется в том числе на европейском уровне, такова, что допустить нарушения действующих контрактов на поставки газа нельзя. В них ясно предусмотрено, что оплата производится или в евро, или в долларах», — сообщила Бориславова, отвечая на вопрос о требованиях российской стороны.

С соответствующими болгарской позиции заявлениями ранее уже выступала Еврокомиссия и представители отдельных европейских государств.

О решении перевести оплату за газ «недружественным странам» в рубли 23 марта объявил президент России Владимир Путин. 30 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков разъяснил, что 31 марта соответствующие процедуры не запустятся. Он заявил, что период будет растянут во времени.