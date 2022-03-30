Каннский фестиваль рассмотрит для участия фильмы трех российских режиссеров

Каннский фестиваль рассмотрит для участия картины Сокурова, Звягинцева, Серебренникова

Каннский кинофестиваль рассмотрит для участия в основном конкурсе фильмы трех российских режиссеров вне зависимости от международной политической обстановки. Об этом пишет издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Речь идет о картинах постановщиков Александра Сокурова, Кирилла Серебренникова и Андрея Звягинцева. Их ленты смогут войти в программу, даже если были частично профинансированы с привлечением бюджетных средств.

На участие в основном конкурсе в Каннах в 2022 году претендует фильм Сокурова «Сказка», а также биографическая драма «Жена Чайковского» режиссера Серебренникова. Звягинцев в этом году не представит новых работ, так как в настоящее время он проходит реабилитацию после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что руководство Каннского фестиваля отказалось принимать официальную делегацию России в 2022 году. При этом отмечается, что отдельные кинематографисты из страны смогут посетить мероприятие. Проведение международного киносмотра планируется с 17 по 28 мая.