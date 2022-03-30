Умер режиссер «Звездного пути» Марвин Чомски

Американский кинорежиссер и продюсер Марвин Чомски умер на 93-м году жизни

Умер американский кинорежиссер и продюсер Марвин Чомски, четырехкратный обладатель премии «Эмми». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинематографист скончался в хосписе города Санта-Моника на 93-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Марвин Чомски родился 23 мая 1929 года в Нью-Йорке. Наиболее известными его проектами стали мини-сериалы «Холокост» и «Петр Великий», а также телефильмы «Аттика» и «Внутри Третьего рейха». За работу над ними Чомски получил премии «Эмми». Также он поставил несколько эпизодов оригинального сериала «Звездный путь».

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