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Среда обитания

Названо число погибших в наиболее пострадавших от изменения климата регионах

На Ближнем Востоке и в Северной Азии 2,6 тысячи людей погибли из-за изменения климата

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Международном валютном фонде (МВФ) назвали число погибших в наиболее пострадавших от изменения климата регионах. В среднем семь миллионов граждан Ближнего Востока и Центральной Азии ежегодно становятся беженцами, а 2,6 тысячи умирают из-за природных катаклизмов. Сумма нанесенного регионам ущерба оценивается в два миллиарда долларов, передает данные ведомства Reuters.

Анализ данных за последние сто лет показал, что температура в этих регионах повысилась на 1,5 градуса Цельсия, что вдвое выше среднемирового показателя. Генеральный директор МВФ Кристалина Георгиева отметила, что экстремальные погодные условия могут замедлить ежегодный экономический рост на один-два процентных пункта дохода на душу населения. Так, в Центральной Азии подобные явления привели к перманентному снижению внутреннего валового продукта (ВВП) на 5,5 процентного пункта. Георгиевна призвала адаптировать экономику к изменениям климата путем ужесточение денежной политики в отношении выбросов и активные инвестиции в экологические проекты.

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По словам Георгиевой, критически важно включить климатическую адаптацию в национальную экономическую стратегию, так как вложения в устойчивую инфраструктуру и улучшение защиты от наводнений может помочь избежать экономических потерь. Она добавила, что ближайшие десятилетия на развитие инфраструктуры в Северной Азии придется выделять 3,3 процента от ВВП ежегодно— в два раза больше по сравнению со средним показателем для стран с формирующейся рыночной экономикой.

Ранее исследование швейцарского производителя систем очистки воздуха IQAir показало, что города Центральной и Южной Азии возглавяют список мест с наиболее загрязненным воздухом. Худшими странами по качеству воздуха компания назвала Бангладеш, Чад, Пакистан, Таджикистан и Индию. В России самым загрязненным местом оказался Красноярск.

Александра Качан
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