Названы места с самым чистым воздухом в мире

Американские Виргинские острова назвали самым экологически чистым местом в мире

Американские Виргинские острова, Новая Каледония и Пуэрто-Рико назвали самыми чистыми территориями в мире. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование швейцарской компании-производителя систем очистки воздуха IQAir.

Авторы исследования анализировали загрязнение воздуха микрочастицами PM 2,5, которые могут провоцировать заболевания дыхательных путей, инфаркты, инсульты, а также онкологию. Оно образуется в результате сжигания ископаемого топлива и сельскохозяйственной деятельности.

В результате анализа выяснилось, что ни одна из исследуемых 117 стран не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в отличие от трех мест— Американских Виргинских островов, французской заморской территории Новой Каледонии и Пуэрто-Рико. Замыкают пятерку лучших государство Кабо-Верде и остров Саба в Карибском море. Самыми чистыми городами были признаны столицы территорий Нумеа, Шарлотта-Амалия, Сан-Хуан, а также Канберра и Сент-Джорджес.

Самые худшие результаты показали города Центральной и Южной Азии, а худшими странами по качеству воздуха признаны Бангладеш, Чад, Пакистан, Таджикистан и Индия. Наиболее загрязненными городами признаны Нью-Дели, Дакка, Нджамена, Душанбе и Маскат. В России самым отстающим городом по качеству воздуха признан Красноярск, который занял 96 позицию из 6475 в рейтинге.

«Этот отчет является тревожным сигналом, демонстрирующим, как людям во всем мире отказывают в доступе к чистому воздуху. Дышать чистым воздухом должно быть основным правом человека, а не привилегией», — считает представитель Greenpeace в Индии Авинаш Чанчал. Он добавил, что использование качественного общественного транспорта, а также возобновляемых источников энергии поможет не только очистить воздух, но и преодолеть климатический кризис.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 4,2 миллиона человек ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха. В 2021 году учреждение пересмотрело свои рекомендации по желательному уровню содержания мелких твердых частиц в воздухе и снизило их с 10 микрограммов на кубометр до пяти микрограммов на кубометр.