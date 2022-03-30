Перечислены необычные уловки автоподставщиков

Автоэксперты Autonews.ru рассказали об автоподставах с использованием мыла и наждачки

Автоэксперты перечислили самые необычные случаи автоподстав, с которыми сталкиваются россияне. Анализ нетипичных случаев мошенничества на дороге опубликован на портале Autonews.ru.

Авторы материала со ссылкой на экспертов и сотрудников полиции рассказали, что для автоподстав мошенники используют бруски мыла, предметы антиквариата, наждачную бумагу, электронику и теплую одежду.

Так, брусок мыла или похожий по весу предмет незаметно кидают в проезжающий автомобиль, а после того как его водитель останавливается, второй участник преступной уловки незаметно проводит по корпусу авто наждачной бумагой — так создается имитация повреждения. Дальше «виновнику» ДТП предлагают решить вопрос на месте, то есть попросту откупиться от «пострадавших» мошенников.

Предметы антиквариата или бытовая техника играют иную роль: заранее поврежденные предметы кладут в багажник и после аварии, спровоцированной мошенниками, демонстрируют жертве с требованием возместить «ущерб».

Теплая одежда становится реквизитом так называемых «пеших мошенников». Пешеход нарочно выбегает перед движущимся автомобилем, чтобы позже потребовать компенсацию «ущерба здоровью», однако для смягчения удара заранее надевает плотную зимнюю куртку или шубу.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют оборудовать машину видеорегистратором — запись с камер поможет доказать правоту потерпевшего — и не пытаться решить вопрос на месте.

«Вызовите на место инцидента ГИБДД и предупредите об этому другую сторону, после чего во избежание давления закройтесь в машине», — приводит издание слова сотрудника полиции, хорошо знакомого с автоподставами.

Ранее руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский предупредил россиян о новой схеме автомобильных подстав на российских дорогах: автомобиль мошенника резко перестраивается перед другим транспортным средством, после чего сразу же останавливается. В результате маневра происходит авария.