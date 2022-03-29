Раскрыта новая схема автоподстав с премиальными авто в Москве

Страховщики рассказали о новой схеме автоподстав с премиальными авто на дорогах Москвы

Мошенники придумали новую схему автомобильных подстав с премиальными машинами в Москве: они намеренно подставляются под удар при перестроении на круговом движении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Там пояснили, что в качестве «жертвы» обычно мошенники обычно выбирают грузовик или фургон коммерческого транспорта. Водитель легковушки двигается по дороге в правой полосе и не только «не замечает» перестроения грузовика слева на кругу, но и специально увеличивает скорость, чтобы попасть в аварию и обвинить в ней другого водителя.

На первый взгляд это выглядит типичным ДТП при перестроении, но при подробном изучении камер наблюдения удается обнаружить мошенничество.

«По подсчетам страховых компаний, четыре машины Bentley одного и того же владельца попадали в схожие ДТП в среднем раз в три дня, на его счету около 60 аварий, а "доход" от каждого страхового случая составлял порядка 800 тысяч-1 миллиона рублей», — рассказали специалисты информационного проекта.

В рейтинге популярных сценариев автоподстав также остаются угоны машин за границу под видом аренды, автомобили-двойники и даже имитация гибели в аварии.

Ранее в марте руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал о похожей схеме автомобильных подстав на российских дорогах. По его словам, машина мошенника резко перестраивается перед другим транспортным средством, после чего сразу же останавливается. В результате происходит ДТП.