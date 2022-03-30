Азербайджан объявил в международный розыск депутата Делягина

Азербайджан объявил в розыск депутата Госдумы Делягина за призыв бомбить нефтяные объекты

Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина за призыв разбомбить нефтяные объекты республики. Об этом сообщает Vesti.az.

Генпрокуратура Азербайджана провела расследование в связи с высказываниями Делягина. Он обвиняется в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждении ненависти.

Депутат Госдумы заочно арестован. Баку попросил Интерпол объявить его в международный розыск. В Генпрокуратуре заявили, что дружественным странам направлено обращение для задержания и экстрадиции парламентария в Азербайджан.

Делягин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» призвал «жестко и однозначно» наказать Азербайджан за очередное обострение в Нагорном Карабахе. «Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Нам она не нужна, а она крайне уязвима», — сказал он.

Депутат также запустил в Telegram-канале опрос «Считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Делягина контролировать эмоции, после чего парламентарий извинился перед теми, «кто был испуган или обижен, или оскорблен» его словами.